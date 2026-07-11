Ultimissime Inter LIVE | Darmian vuole continuare a giocare battaglia legale tra Zhang e Oaktree clamoroso intoppo con Khalaili

Darmian ha dichiarato di voler proseguire la carriera con l’Inter. Nel frattempo, si è aperta una disputa legale tra il club e un fondo di investimento. Inoltre, un giocatore ha avuto un problema che ha causato un intoppo nel suo trasferimento o nelle trattative in corso. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli sviluppi delle vicende.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 LUGLIO Darmian rivela: «Voglio continuare a giocare. Il mio futuro? Spero ancora in Italia». L’ex difensore dell’Inter Darmian ripercorre i sei anni in nerazzurro e guarda avanti: «Mi mancherà tutto, ma ho tanta voglia di rimettermi in gioco» Clamoroso Khalaili: il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici. 🔗 Leggi su Internews24.com

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