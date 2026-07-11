Ultimissime Inter LIVE | battaglia legale tra Zhang e Oaktree clamoroso intoppo con Khalaili
Si è verificato un nuovo sviluppo nella battaglia legale tra il club e un investitore, con un ostacolo emerso riguardo a una questione con un altro soggetto coinvolto. La disputa riguarda questioni finanziarie e contrattuali, e il procedimento giudiziario prosegue con atti depositati nelle ultime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli specifici della causa o sulle eventuali conseguenze. La vicenda si svolge in un contesto di contenzioso tra le parti coinvolte.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 LUGLIO Clamoroso Khalaili: il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici. Clamoroso Khalaili: il trasferimento all’Inter è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici per l’esterno tra lunedì e martedì Chivu riparte con i migliori, lunedì al via la preparazione: l’Inter può contare sul blocco azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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