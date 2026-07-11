Nicolò Zaniolo non si è presentato agli allenamenti dell'Udinese, manifestando insoddisfazione per il contratto. La sua assenza è stata comunicata martedì mattina, anche se fino a quel momento sembrava che il rapporto tra il calciatore e il club proseguisse senza problemi. La situazione evidenzia tensioni in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della sua mancata partecipazione agli allenamenti.

Che Nicolò Zaniolo sia un calciatore da maneggiare con particolare attenzione è chiaro ormai da anni. Ma martedì mattina sembrava che la sua storia con l’Udinese, che dura da un annetto, sembrava destinata a proseguire felicemente. L’agente Claudio Vigorelli, l'uomo mercato del club Gianluca Nani e i suoi collaboratori felici e contenti, Gino Pozzo collegato da Londra contento di poter andare avanti col suo numero 10 in cui crede. Il ragazzo che è salito al piano di sopra a stringere le mani a tutti. E invece no. Il contratto, prima firmato, dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Galatasaray, e poi ampiamente riveduto e corretto, non va bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese, c'è un caso Zaniolo: diserta gli allenamenti, non è soddisfatto del contratto. I dettagli

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