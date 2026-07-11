Udine tragedia nel fiume Tagliamento | trovato morto il padre disperso dopo il bagno con la famiglia

Il corpo dell’uomo disperso nel fiume Tagliamento è stato trovato, concludendo le ricerche avviate dopo che era scomparso durante un bagno con i due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Le operazioni di soccorso sono terminate senza successo. La famiglia era entrata in acqua poco prima, e l’uomo non è più riemerso. Le autorità hanno confermato il ritrovamento del corpo senza ulteriori dettagli.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Udine., L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al 112 persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna e due bambine che annaspavano in acqua e si trovavano in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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