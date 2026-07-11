Udine padre disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli | un bimbo gravissimo

Da tgcom24.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Era in acqua con i figli quando è scomparso. Un bambino è stato trovato in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma finora non è stato possibile rintracciare l’uomo.

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Un uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche due bambini che, dopo brevi ricerche, sono stati individuati e tratti in salvo. Uno dei due è in gravissime condizioni mentre l'altro non sembra avere problemi. Sul posto stanno operando numerosi equipaggi dei vigili del fuoco e l'elicottero decollato da Venezia. L'allarme è stato lanciato da passanti al 112 dopo aver notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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