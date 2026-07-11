Udine tragedia nel fiume Tagliamento | trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli

Il corpo dell’uomo disperso nel fiume Tagliamento è stato trovato. Era scomparso dopo aver fatto il bagno con i due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Le ricerche, durate diverse ore, si sono concluse con il ritrovamento senza vita della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. I figli sono stati recuperati e portati in salvo.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. A confermarlo sono i Carabinieri del comando provinciale di Udine. L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al 112 tre persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. Sul posto erano intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero decollato da Venezia. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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