Un bambino è in condizioni gravissime dopo un incidente nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Un uomo, che si trovava con i figli nel fiume, è disperso. L’incidente è avvenuto durante il bagno nel fiume, e le ricerche dell’uomo continuano. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nelle acque del Tagliamento a Ronchis di Latisana. Un uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, mentre stava facendo il bagno insieme ai suoi due figli. L’incidente è avvenuto nei pressi del confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’allarme è scattato dopo che alcuni passanti hanno notato tre persone in difficoltà nelle acque del fiume, nella zona sottostante il viadotto dell’autostrada A4, e hanno immediatamente chiamato il 112. Due bambini salvati, uno in condizioni critiche. Dopo le prime ricerche, i soccorritori sono riusciti a individuare e mettere in salvo entrambi i bambini presenti nel fiume. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bambino è gravissimo

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