Udine tragedia nel fiume Tagliamento | padre muore dopo il bagno una delle figlie è gravissima

Notizia in breve

Un uomo è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana, dopo essere entrato in acqua con le due figlie. Una delle bambine è in condizioni gravissime, mentre una donna è stata salvata. Il corpo dell’uomo disperso è stato recuperato. I soccorritori sono intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto. Le ricerche sono continuate fino al recupero del corpo. Nessuna altra persona coinvolta è rimasta ferita.