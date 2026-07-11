Udine tragedia nel fiume Tagliamento | padre muore dopo il bagno una delle figlie è gravissima
Un uomo è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana, dopo essere entrato in acqua con le due figlie. Una delle bambine è in condizioni gravissime, mentre una donna è stata salvata. Il corpo dell’uomo disperso è stato recuperato. I soccorritori sono intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto. Le ricerche sono continuate fino al recupero del corpo. Nessuna altra persona coinvolta è rimasta ferita.
Tragedia nel fiume Tagliamento, a Ronchis di Latisana: è stato recuperato il corpo dell'uomo disperso dopo essere entrato in acqua con i figli. Salvati una donna e due bambine, una delle quali in gravi condizioni. Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi dopo ore di intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tragedia nel Tagliamento a Ronchis: salvate una madre e due bambine, trovato morto il padre disperso nel fiume. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com
Un uomo, inizialmente disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), è stato trovato senza vita dai soccorritori. Con lui c'erano anche due bambini: uno dei due è in gravissime condizioni #ANSA facebook
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