Un uomo è disperso nel fiume Tagliamento da sabato pomeriggio, dopo aver fatto il bagno con la famiglia nella zona di Ronchis di Latisana, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il suo corpo è stato rinvenuto nel fiume poco dopo. Una bambina che si trovava con lui è rimasta gravemente ferita. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte senza esito positivo.

Dal pomeriggio di sabato 11 luglio un uomo risultava disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a tutta la famiglia. Con lui in acqua c'erano anche due bambine (e non due maschietti, come sembrava in un primo momento) che, dopo brevi ricerche, sono state individuate e portate in salvo. Per il padre invece non c'è stato nulla da fare: verso le 17.40, come spiegano all'Ansa i carabinieri del comando provinciale di Udine, è stato trovato senza vita. A preoccupare è anche la situazione di una delle due piccole che si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale mentre l'altra bambina non sembra avere problemi a parte lo spavento. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Latisana, padre morto nel Tagliamento dopo il bagno nel fiume: gravissima una bambina

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