Due bambini e il loro papà sono finiti nel fiume Tagliamento, con i piccoli recuperati e uno di loro in ospedale in condizioni gravi. Il padre è ancora disperso. La polizia e i soccorritori stanno conducendo una vasta operazione di ricerca iniziata alle 16 di oggi, 11 luglio, lungo le sponde del fiume, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nessuna delle tre persone è stata ancora trovata, e le ricerche sono in corso.

RONCHIS (UDINE) - Ore di grandissima apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle 16 di oggi pomeriggio, 11 luglio, è in corso una massiccia operazione di ricerca e salvataggio per rintracciare tre persone – due bambini e il loro papà – di cui si sono perse le tracce nelle acque del fiume. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova ha ricevuto una disperata richiesta di soccorso. Da quel momento, la macchina dei soccorsi si è attivata alla massima velocità per battere l'area del comune di Ronchis. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Due bambini e il loro papà finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati i piccoli, uno di loro in ospedale in gravi condizioni. Ancora disperso il padre

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