La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni con l’accusa di aver ucciso una nota esponente della destra e ex ministra. Al momento, gli inquirenti hanno escluso che l’omicidio possa essere collegato a motivi terroristici. L’arresto è avvenuto nel corso delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli disponibili sulla dinamica dell’episodio. La vittima era conosciuta per il suo ruolo politico e la partecipazione a programmi televisivi.

La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni con l’accusa di aver ucciso Ann Widdecombe, storica esponente della destra britannica ed ex ministra, nota anche per la sua attività televisiva e per il suo convinto sostegno alla Brexit. Fermato un sospettato nel Devon. Secondo quanto riferito dagli investigatori, il sospettato è un cittadino britannico di 26 anni, rintracciato e arrestato in un’abitazione di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo in cui è avvenuto l’omicidio. L’uomo è ora sotto custodia mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente. Escluso, per ora, un movente politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio di Ann Widdecombe, arrestato un 26enne: esclusa al momento la pista terroristica

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