Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio

Una donna di 46 anni è stata uccisa ieri sera dal marito durante un alterco. L’uomo ha sparato diversi colpi con una pistola, causando la morte della donna. Sull’immagine di copertina del suo profilo Facebook si vede una coppia di scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

Ha sull’immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania Rago, la 46enne uccisa ieri sera dal marito a colpi di pistola. Il delitto è stato compiuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini 32, a Foggia. Prima di udire il rumore sordo dei quattro proiettili esplosi dall’uomo, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, i vicini di casa hanno sentito un acceso litigio. Non era la prima volta che i due litigavano. Anzi i litigi, raccontano i vicini, erano assai frequenti. I motivi futili, c’è chi parla di gratuite scenate di gelosia dell’uomo. Sui social Stefania Rago aveva spesso fatto emergere la sua situazione di donna impegnata contro le violenze domestiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio Notizie correlate Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa: l’uomo è una guardia giurataUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola nella loro casa in via Gaetano Salvemini, a Foggia. Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaFoggia, 23 aprile 2026 – Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce - FoggiaToday. Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigioHa sull’immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania ... quotidiano.net Guardia giurata uccide la moglie in casa: le drammatiche testimonianzeI vicini hanno udito colpi di arma da fuoco dopo un litigio: almeno quattro proiettili sarebbero stati esplosi. La situazione ... notizie.it “GELOSO E TACITURNO”, così viene definito dai parenti Antonio Fortebraccio, la guardia giurata 48enne che ha ucciso la moglie Stefania Rago, 46 anni. La tragedia si è consumata nell’abitazione della coppia, in via Salvemini a Foggia. È stato lo stesso kil - facebook.com facebook Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa con quattro colpi di pistola. Fermato dai carabinieri x.com