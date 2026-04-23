A Foggia, un uomo ha sparato alla moglie all’interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini, uccidendola. L’episodio si è verificato dopo un litigio tra i due. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa

Notizie correlate

Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola

Leggi anche: Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola in casa: arrestato 57enne

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Personal trainer ucciso, indagini anche su uomo morto nel 2023; Omicidio Dino Carta, la famiglia vuole verità e giustizia: Chi sa parli, aiutate gli inquirenti; Il giallo di Dino Carta, la moglie al TG1: Mio marito non aveva nemici. Chi sa, parli; Foggia:Un’intera città si ferma tanti cuori in marcia per Dino Carta. Silenzio, dolore e un grido che scuote Foggia: giustizia ora.

Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistolaUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e ... ansa.it

Foggia, Madonna dell’Incoronata: colpi alla teca per rubare le corone https://www.antennasud.com/foggia-madonna-dellincoronata-colpi-alla-teca-per-rubare-le-corone/ - facebook.com facebook

"Caino dove sei Che fine hai fatto": le parole dell'Arcivescovo di #Foggia ai funerali del personal trainer ucciso di Francesco Fredella x.com