Nella serata di lunedì 7 luglio, intorno alle 22, una pattuglia dei carabinieri in emergenza si è scontrata con una Smart sulla Pontebbana. Nell'incidente sono rimasti feriti due militari. La dinamica dell’incidente non è ancora stata dettagliatamente chiarita. Non sono stati riferiti danni ad altri veicoli o feriti tra i civili. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

VILLORBA (TREVISO) - Un altro incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, lungo la Pontebbana, ha coinvolto due carabinieri in servizio. Intorno alle 22.15 una pattuglia dell'Arma per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura, una Smart, finendo poi la propria corsa contro un muretto a bordo strada. Lo schianto A seguito dell’impatto entrambi i militari sono rimasti feriti: uno di loro è in gravi condizioni. Sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ferite lievi, invece, per l’altro automobilista coinvolto nello scontro. Contuso anche il guidatore dell'utilitaria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pattuglia in emergenza si schianta contro una Smart sulla Pontebbana: altri due carabinieri feriti

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