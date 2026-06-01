Inseguimento tra le strade di Sirignano | 52enne arrestato dopo una folle fuga dalla pattuglia dei Carabinieri

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sirignano dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri. Durante la fuga, ha percorso le strade del paese a bordo di un veicolo. La polizia ha intercettato e bloccato il veicolo in un'area residenziale. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori incidenti. L’attività rientra nelle operazioni di prevenzione e repressione delle attività illecite condotte dai militari.

Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.L’alt ignorato e la corsa pericolosa nel centro di SirignanoIn tale contesto, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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