Nella notte di giovedì, a Macerata, un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i poliziotti intervenuti per calmare una persona in stato di ebbrezza molesta. Durante l’intervento, ha colpito gli agenti, minacciandoli e danneggiando proprietà. L’uomo è stato anche denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e per altri reati. L’intervento si è concluso con l’arresto e il trasferimento in commissariato.

Un arresto per lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso a Macerata. Un cittadino peruviano di 26 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato il veicolo di servizio. L’uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e detenzione di stupefacenti per uso personale, con segnalazione alla Prefettura. L’episodio si è concluso con la convalida dell’arresto e una condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Il caso a Macerata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì scorso, quando il Numero Unico di Emergenza (N. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ubriachezza molesta a Macerata, 26enne aggredisce i poliziotti intervenuti per calmarlo: il provvedimento

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