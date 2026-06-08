Un uomo è stato denunciato per aver violato le restrizioni del DASPO e sanzionato per ubriachezza dopo aver molestato passanti in Corso Carlo Alberto, ad Ancona. La polizia ha intervenuto dopo le segnalazioni di comportamenti molesti e ha constatato che l’uomo si trovava in stato di ebbrezza. Sono stati effettuati controlli e verifiche sul rispetto delle misure di restrizione imposte dal provvedimento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Una denuncia per violazione della misura di prevenzione e una sanzione amministrativa, questo il bilancio dell’intervento effettuato ieri sera dalla Polizia di Stato in Corso Carlo Alberto ad Ancona. Un uomo di origini straniere, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol, è stato fermato dagli agenti dopo aver infastidito alcuni passanti. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli predisposti dalla Questura per prevenire fenomeni di inciviltà e illegalità nel capoluogo. L'intervento ad Ancona Controlli e accertamenti: scatta la denuncia Sanzione per ubriachezza e intervento sanitario Controlli straordinari nel capoluogo Obiettivi dei controlli: sicurezza e legalità L’intervento ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 21. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola le restrizioni del DASPO e molesta i passanti in stato di ubriachezza ad Ancona, il provvedimento

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