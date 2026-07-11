Tutti gli habitué del ristorante di Lavitola | da Bobo Craxi a Patty Pravo
Valter Lavitola, proprietario di un ristorante a Cefalù, è stato coinvolto in un’indagine che riguarda l’ospitalità di diverse personalità. Tra gli ospiti ci sono stati Bobo Craxi e Patty Pravo. Lavitola frequentava anche la redazione di Report, dove incontrava il giornalista Sigfrido Ranucci, e si spostava in altre zone di Roma, come via Teulada, vicino alla sede del programma. Le attività sono state documentate in ambito investigativo.
Dal bancone del pesce fresco alla «cucina» di Report. Valter Lavitola non solo ospitava nel suo bistrot di mare Cefalù, nel cuore di Monteverde, il suo amico Sigfrido Ranucci, ma lo andava a trovare anche in via Teulada, zona Prati, dove c’è la redazione della trasmissione d’inchiesta, o negli immediati dintorni. Sono i giornalisti di Report a raccontare al Corriere di averlo visto «almeno tre o quattro volte» bazzicare da quelle parti, in redazione o sotto gli studi Rai. Chiacchiere tra amici. Da una prima verifica degli accessi risulterebbe solo un pass a nome del ristoratore, ex faccendiere, risalente al 2021. Ulteriori controlli sono in corso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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