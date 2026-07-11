Tutti gli habitué del ristorante di Lavitola | da Bobo Craxi a Patty Pravo

Notizia in breve

Valter Lavitola, proprietario di un ristorante a Cefalù, è stato coinvolto in un’indagine che riguarda l’ospitalità di diverse personalità. Tra gli ospiti ci sono stati Bobo Craxi e Patty Pravo. Lavitola frequentava anche la redazione di Report, dove incontrava il giornalista Sigfrido Ranucci, e si spostava in altre zone di Roma, come via Teulada, vicino alla sede del programma. Le attività sono state documentate in ambito investigativo.