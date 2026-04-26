Domenica 26 aprile, alle 14 su Rai 1, va in onda un nuovo episodio di Domenica In condotto da Mara Venier. La puntata vede la partecipazione di artisti come i Pooh, Sal Da Vinci e Patty Pravo. Mara Venier è accompagnata durante la trasmissione da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, che si alternano tra interviste e approfondimenti.

Mara Venier torna oggi, domenica 26 aprile, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 26 aprile 2026. Il pomeriggio si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare Pooh 60: La nostra storia, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band e, per l’occasione, il gruppo regalerà al pubblico una performance con i loro successi più amati. Presente anche Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, che si racconterà a tu per tu con Mara Venier tra carriera e vita privata e si esibirà con la sua hit Per sempre sì, il brano che, dopo aver conquistato l’Ariston, sarà in gara all’ Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In con i Pooh, Sal Da Vinci e Patty Pravo

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

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