Attentato a Ranucci Bobo Craxi a Open | Mi angoscia l’idea che c’entri Lavitola E il dipendente coinvolto io non l’ho mai visto – L’intervista

Un attentato a Ranucci ha portato Bobo Craxi a parlare in un’intervista. Craxi ha detto di essere angosciato dall’ipotesi che Lavitola possa essere coinvolto, aggiungendo di non aver mai incontrato il dipendente coinvolto. Vittorio Michele Craxi, noto come Bobo, ha conosciuto Lavitola fin da giovane, quando entrambi militavano nel Psi. Lavitola, giovane militante ambizioso, si è legato a Craxi, figlio di un leader politico di rilievo.

Vittorio Michele Craxi, per tutti Bobo, conosce Valter Lavitola « da quando aveva 18 anni ». Si sono agganciati ovviamente da giovani, nelle file del Psi, Lavitola ambizioso militante, Bobo Craxi figlio del leader più carismatico che ha avuto il partito dal dopoguerra ad oggi. E ancora adesso l’esponente politico frequentava il ristorante di proprietà di Lavitola, il Cefalù di Roma, quello che, secondo le accuse della procura di Roma sarebbe stato di fatto la base da cui l’ex faccendiere ed ex direttore dell’Avanti, avrebbe organizzato un attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, suo “amico” (a dirlo sono entrambi) e pure lui presenza assidua tra i tavoli del ristorante romano in zona Monteverde. 🔗 Leggi su Open.online

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