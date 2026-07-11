Una turista australiana in Sicilia ha dichiarato di essere stata tentata di essere rapita due volte nello stesso giorno. La donna, durante una vacanza dedicata al kitesurf e alla visita di borghi coinvolti nel progetto delle “case a 1 euro”, ha raccontato di essere scappata da Marsala. La turista ha riferito di aver subito due tentativi di rapimento, che l’hanno portata a fuggire dalla zona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una vacanza in Sicilia per praticare kitesurf e visitare i borghi coinvolti nel progetto delle “case a 1 euro” si è trasformata in un incubo per una turista australiana. Stephanie, 36enne manager di Melbourne e content creator, ha raccontato di essere sfuggita a due tentativi di rapimento nel giro di poche ore durante il suo soggiorno nella zona di Marsala, in provincia di Trapani. La vicenda è stata raccontata dalla stessa donna in un video ripreso dal New York Post e rilanciato da diversi media internazionali. Il racconto di Stephanie, turista australiana a Marsala Secondo la ricostruzione fornita da Stephanie, tutto sarebbe iniziato dopo una serata trascorsa con altri appassionati di kitesurf sul litorale della Sicilia occidentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Turista australiana scappata da Marsala, "hanno cercato di rapirmi due volte nello stesso giorno"

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