Una turista che stava visitando l’Italia ha dichiarato di essere stata presa di mira da due tentativi di rapimento durante il suo soggiorno. La donna, arrivata in Sicilia con l’obiettivo di esplorare l’isola e partecipare a un progetto di case a 1 euro, ha riferito di aver vissuto momenti di paura e di aver subito l’assalto di sconosciuti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un viaggio nato per inseguire un sogno, tra il fascino della Sicilia e il progetto delle case a 1 euro, si è trasformato in una vicenda che la protagonista descrive come un vero incubo. Quella che doveva essere un’esperienza da ricordare per la passione del kitesurf e per un possibile investimento immobiliare si è invece conclusa con due episodi che hanno lasciato la turista profondamente scossa. Stephanie racconta il doppio tentativo di rapimento in Italia. Come riporta Il Messaggero, la protagonista della vicenda è Stephanie, 36enne dirigente di Melbourne, nota sui social per i suoi contenuti dedicati al fai-da-te e alle ristrutturazioni domestiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “In vacanza in Italia, hanno cercato di rapirmi due volte”: shock per una turista

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