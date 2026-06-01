Un trattamento mirato contro il cancro, somministrato con un'iniezione, può ridurre la massa tumorale o eliminarla completamente in alcuni casi. Lo studio, condotto da ricercatori, ha analizzato l’efficacia di questa terapia su diverse tipologie di tumore, evidenziando miglioramenti significativi nei pazienti. La ricerca si basa su dati clinici raccolti in vari centri e mira a valutare l’uso di questa tecnica come opzione terapeutica alternativa o complementare.

Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Un trattamento mirato contro il cancro, somministrato con un'iniezione sottocutanea, è risultato in grado di ridurre le dimensioni del tumore in oltre un terzo dei pazienti affetti da una neoplasia della testa e del collo recidivante o metastatica, la cui malattia aveva smesso di rispondere alle terapie standard. In alcuni casi, i medici hanno osservato una risposta completa: i tumori erano interamente scomparsi.?I nuovi risultati dello studio clinico di fase 1b2 OrigAMI-4 sono stati presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) a Chicago. Al centro del trial il farmaco... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, un'iniezione può ridurre e in alcuni casi eliminare il cancro, lo studio

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