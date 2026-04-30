Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Comprendere perché e quando un tumore diventa invasivo è una delle sfide centrali della ricerca oncologica, anche perché le metastasi rappresentano la principale causa di morte nei pazienti oncologici. Finora, le risposte sono state cercate soprattutto a livello genetico e molecolare, concentrandosi sulle mutazioni del Dna, sull'attivazione o spegnimento di specifici geni e sulle alterazioni delle proteine che regolano crescita, adesione e movimento delle cellule. Ora, uno studio pubblicato su Nature Materials propone una prospettiva nuova e complementare: considerare il tumore anche in quanto...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, cancro seno si diffonde quando diventa più 'liquido', lo studio

Tumore al seno : i segnali da non sottovalutare

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