Tuffi titoli italiani dal trampolino per Elisa Pizzini e Stefano Belotti

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda giornata degli Assoluti Estivi a Roma, i titoli sono stati assegnati nelle gare dai tre metri maschili e dal metro femminile. In questa sessione sono saliti sul podio i vincitori delle rispettive categorie, con le competizioni che si sono svolte al Foro Italico. La giornata ha visto anche le esibizioni di altri atleti, ma i titoli sono stati assegnati a chi ha totalizzato il punteggio più alto.

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Seconda giornata degli Assoluti Estivi che si stanno disputando a Roma al Foro Italico. In questo sabato sono stati assegnati i titoli dai tre metri maschili e dal metro femminile. In questa rassegna nazionale mancano tanti dei big della squadra azzurra, su tutti Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che saranno invece in gara agli Europei di Parigi dal 30 luglio. Nei tre metri maschili è stato Stefano Belotti a salire sul gradino più alto del podio. Bella vittoria da parte del rappresentante delle Fiamme Gialle, che si è imposto con il punteggio complessivo di 382.75. Una finale comunque molto combattuta visto il lombardo si è imposto solo di due punti su Matteo Cafiero (380. 🔗 Leggi su Oasport.it

tuffi titoli italiani dal trampolino per elisa pizzini e stefano belotti
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