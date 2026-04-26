Tuffi Santoro Belotti battono Tocci Marsaglia nel sincro Tutto facile per Pellacani Pizzini

Nell'ultima giornata dei campionati nazionali indoor di tuffi a Torino, si sono svolte le gare di sincronizzato. La finale più seguita è stata quella maschile dai tre metri, in cui hanno gareggiato diversi atleti. Nei risultati, la coppia composta da Santoro e Belotti ha ottenuto la vittoria, battendo quella formata da Tocci e Marsaglia. Inoltre, Pellacani e Pizzini hanno concluso con facilità la loro gara di sincro.

L’ultima giornata degli Assoluti Indoor di tuffi a Torino è stata caratterizzata dalle gare sincro. La finale più di rilievo, anche per il numero di partecipanti, è stata quel del sincro maschile dai tre metri. A vincere è stata la coppia composta da Matteo Santoro e Stefano Belotti, che si è imposta con il punteggio di 432.15. Un’ottima gara quella dei due giovani azzurri, con un eccellente triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 88.20 e con un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 82.62. In seconda posizione ha concluso il duo storico formato da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che hanno totalizzato 410.55 come punteggio finale con un triplo e mezzo avanti carpiato da 79.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Santoro/Belotti battono Tocci/Marsaglia nel sincro. Tutto facile per Pellacani/Pizzini Notizie correlate Leggi anche: Tuffi, Marsaglia batte Tocci dal metro agli Assoluti Invernali. Bis di Pizzini Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro, vince Jodoin di MariaSeconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuoto, Paltrinieri d'argento nella 3 km knockout. Tuffi: Tocci batte Santoro, Pellacani si riscatta e vince; Sorpresissima Tocci ai tricolori di Torino: batte Santoro dai tre metri. Campionati italiani di tuffi: bene la coppia Santoro-Belotti, dominano Pellacani e Pizzini nel femminileIl giorno delle coppie ha chiuso oggi, nella Piscina Monumentale di Torino, la tre giorni dei campionati italiani di tuffi. Il programma prevedeva la specialità dei voli ... ilmessaggero.it Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di ConteSi è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo ... oasport.it