Tuffi Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino Pizzini sorprende Pellacani vittoria di Conte

A Torino è iniziata la competizione degli Assoluti Indoor 2026 con tre finali disputate nella prima giornata. Matteo Santoro si è imposto nella categoria dal metro agli assoluti, mentre Simone Conte ha conquistato la vittoria in una delle gare in programma. La sorpresa principale è arrivata da Elisa Pizzini, che ha battuto Pellacani e si è aggiudicata uno dei titoli della giornata.

Si è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo Santoro, Simone Conte e soprattutto Elisa Pizzini, che ha regalato la grande sorpresa di questo venerdì. Nella prima finale di giornata è Matteo Santoro a trionfare dal metro. Il romano, rientrato in Italia da Miami dove studia e si allena, ha conquistato la vittoria con il punteggio complessivo di 424.15, dove spiccano un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 80.00 e un triplo e mezzo avanti carpiato da 82.50 punti. Grandissima gara di Valerio Mosca, che ha concluso al secondo posto con 410.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di Conte Notizie correlate Leggi anche: Tuffi, Marsaglia batte Tocci dal metro agli Assoluti Invernali. Bis di Pizzini Leggi anche: Tuffi, tutte le stelle azzurre presenti agli Assoluti Primaverili. Ci saranno Pellacani e Santoro Tutti gli aggiornamenti Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di ConteSi è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo ... oasport.it Santoro, Pizzini e Conte vincono i primi titoli agli Assoluti di tuffi a TorinoTutti i tuffi portano a Roma: ai campionati italiani di questo spettacolare sport di mezza via tra l’essere d’aria e ... msn.com