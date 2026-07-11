Trump se la prende anche con gli animali a rischio estinzione | cancellate le tutele per far posto a miniere e trivelle

Il governo ha revocato le protezioni legali che tutelano le specie a rischio di estinzione, consentendo attività di trivellazione, estrazione mineraria e sviluppo edilizio in habitat critici. Questa decisione permette interventi umani in aree dove vivono specie vulnerabili, senza restrizioni legate alla conservazione. Le nuove autorizzazioni sono state approvate senza prevedere misure di salvaguardia specifiche per le specie coinvolte. Le aree interessate comprendono habitat naturali di specie minacciate.

Prima è toccato alle l clima, poi quelle a difesa dell’ambiente, ora è il turno degli animali in via di estinzione. Donald Trump ha dato il via libera a trivellazioni, attività mineraria e sviluppo immobiliare anche negli habitat in cui vivono specie considerate a rischio. Per farlo, il governo federale ha messo mano all’ Endagered Species Act, la storica legge americana che tutela gli animali più in pericolo. Per oltre 50 anni, gli Stati Uniti hanno impedito qualsiasi modifica agli habitat che potesse uccidere o ferire le specie a rischio, compromettendone la capacità di nutrirsi e riprodursi. La sentenza della Corte Suprema e la nuova norma di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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