Ora l’Iran se la prende con X Il portavoce del ministero degli esteri | Ha rimosso la spunta blu anche se avevamo pagato

Il portavoce del ministero degli esteri ha dichiarato che l’ente ha notato la rimozione del segno di spunta blu dall’account di una piattaforma di social media, nonostante i pagamenti completi per il servizio Premium+. Ha specificato che, in precedenza, i badge verificati del ministero e del suo rappresentante erano stati revocati dalla stessa piattaforma. La comunicazione si concentra sulla modifica dello stato di verifica dell’account e sui pagamenti effettuati.

«X ci ha ora rimosso il segno di spunta blu, dopo aver revocato i badge verificati del Ministero e del Ministro nonostante i nostri pagamenti completi per Premium+ ». A denunciarlo, sempre su X, è il Portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei. «Questa de-verifica arbitraria si inserisce nel modello di X di censura selettiva e pirateria digitale americana, mirata a sopprimere la verità sulla guerra illegale degli Stati Uniti contro l’Iran», sottolinea Baqaei. Un post a cui non sono tardati ad arrivare dei commenti piuttosto piccati. «Censura selettiva? Il tuo paese ha bloccato l’intero internet da 66 giorni ormai», gli ricorda un utente.🔗 Leggi su Open.online

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