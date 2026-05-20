Pesticidi cambiamenti climatici | tutti i fattori che mettono a rischio le api anche di estinzione

Le api di tutto il mondo affrontano minacce sempre più serie, tra cui i cambiamenti climatici e l’uso diffuso di pesticidi. Si stima che oltre 20.000 specie siano a rischio di estinzione, con alcune già gravemente colpite. I pesticidi vengono considerati uno dei fattori principali, poiché compromettono la salute delle api e il loro ruolo negli ecosistemi. I cambiamenti climatici contribuiscono a modificare gli habitat e i cicli di vita delle api, aggravando ulteriormente le difficoltà già presenti.

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Minacciate dai cambiamenti climatici ma ancor di più dai pesticidi. Oltre 20.000 specie di api, tante sono quelle conosciute a livello globale, sono a rischio. Ma le più vulnerabili, spiega nella Giornata mondiale dedicata a questo prezioso insetto Silvia Visca, responsabile biodiversità di Greenpeace, “non sono tanto le api mellifere (da miele), allevate in maniera sia intensiva che estensiva. A differenza infatti di qualche anno fa, i dati e le conoscenze attuali raccontano questa realtà: le specie di api più in pericolo sono quelle selvatiche e non solo la mellifera, tanto che l’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), l’ente che si occupa di catalogare le specie minacciate, ha evidenziato come su 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pesticidi, cambiamenti climatici: tutti i fattori che mettono a rischio le api, anche di estinzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Cambiamenti climatici, sos api in Puglia: "Si rischia il collasso agricolo"Oltre tre colture alimentari su quattro dipendono direttamente, o almeno in parte, dall'impollinazione delle api. Come i cambiamenti climatici alimentano le epidemieIn barba ai negazionisti i cambiamenti climatici esistono e stanno già presentando il conto.