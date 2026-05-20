Pesticidi cambiamenti climatici | tutti i fattori che mettono a rischio le api anche di estinzione
Le api di tutto il mondo affrontano minacce sempre più serie, tra cui i cambiamenti climatici e l’uso diffuso di pesticidi. Si stima che oltre 20.000 specie siano a rischio di estinzione, con alcune già gravemente colpite. I pesticidi vengono considerati uno dei fattori principali, poiché compromettono la salute delle api e il loro ruolo negli ecosistemi. I cambiamenti climatici contribuiscono a modificare gli habitat e i cicli di vita delle api, aggravando ulteriormente le difficoltà già presenti.
Minacciate dai cambiamenti climatici ma ancor di più dai pesticidi. Oltre 20.000 specie di api, tante sono quelle conosciute a livello globale, sono a rischio. Ma le più vulnerabili, spiega nella Giornata mondiale dedicata a questo prezioso insetto Silvia Visca, responsabile biodiversità di Greenpeace, “non sono tanto le api mellifere (da miele), allevate in maniera sia intensiva che estensiva. A differenza infatti di qualche anno fa, i dati e le conoscenze attuali raccontano questa realtà: le specie di api più in pericolo sono quelle selvatiche e non solo la mellifera, tanto che l’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), l’ente che si occupa di catalogare le specie minacciate, ha evidenziato come su 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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