Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che sono pronti mille missili puntati contro l'Iran, con la possibilità di lanciare altre migliaia in risposta a un tentativo di assassinio. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione tra i due paesi.

Roma, 11 lug. (askanews) - "Mille missili sono pronti e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e migliaia di altri seguiranno immediatamente, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, pronunciata in molti angoli del mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, il presidente in carica degli Stati Uniti d'America, in questo caso, ME!": lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo account di Truth Social. "Gli ordini sono già stati impartiti e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un periodo di un anno, prorogabile, di decimare e distruggere completamente tutte le regioni dell'Iran", ha promesso Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump: Pronti a distruggere l'Iran, se tentassero di assassinarmi

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