Donald Trump ha dichiarato di aver predisposto un piano con mille missili pronti al lancio se l’Iran dovesse tentare di ucciderlo. Fonti statunitensi precisano che non ci sarà alcun accordo con Teheran se non consegnerà la polvere nucleare. La comunicazione segna un’escalation tra Washington e Teheran, con il presidente americano che avverte di una risposta militare immediata in caso di attacco.

Nuova escalation verbale tra Washington e Teheran. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento all'Iran, sostenendo di aver predisposto un piano di risposta con "mille missili" pronti al lancio qualora la Repubblica islamica tentasse di assassinarlo. Parallelamente, dagli Stati Uniti arriva un altro segnale di chiusura sul fronte diplomatico: secondo fonti americane citate da Bloomberg, non potrà esserci alcun accordo se Teheran non consegnerà la polvere nucleare, ritenuta un elemento chiave nei negoziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump: "Mille missili pronti al lancio se l'Iran cerca di uccidermi". Fonti Usa: "Nessun accordo se Teheran non fornisce la polvere nucleare"

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