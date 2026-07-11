Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a mostrare un aumento delle tensioni, con il governo americano che ha minacciato di rispondere con mille missili nel caso di attacchi contro il presidente. La dichiarazione è stata rilasciata da un portavoce statunitense, in risposta a recenti escalation nelle attività militari e nelle parole di Teheran. Non ci sono stati annunci ufficiali di azioni concrete, ma la situazione rimane sotto stretta osservazione.

La tensione tra Stati Uniti e Iran resta elevata nonostante i segnali di possibile ripresa del dialogo. Donald Trump è tornato a evocare una risposta militare su vasta scala in caso di minacce dirette alla sua persona, mentre Washington chiede garanzie verificabili sulla piena riapertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine degli attacchi contro le navi mercantili. Da Teheran arrivano dichiarazioni di rispetto della tregua, ma negli Stati Uniti cresce lo scetticismo sulla possibilità di raggiungere un nuovo accordo sul nucleare iraniano. Il nodo dello Stretto di Hormuz e la sicurezza del traffico commerciale. Al centro del confronto resta lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il transito marittimo e per le rotte commerciali internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Tensione Usa-Iran, Trump avverte: “Mille missili pronti a colpire l’Iran se cercheranno di uccidermi”

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Alta tensione in Iran. Trump: Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari

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