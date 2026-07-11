Un’esplosione nella provincia di Teheran è stata causata da uno smaltimento controllato di munizioni, secondo i media statali iraniani che citano i Pasdaran. Nel frattempo, il ministro iraniano è arrivato in Oman per colloqui. In un messaggio, l’ex presidente statunitense ha dichiarato di avere mille missili pronti a colpire l’Iran in caso di sua uccisione.

Un’esplosione udita nella parte orientale della provincia di Teheran è stata causata dallo smaltimento controllato di munizioni nella guerra. Lo affermano i media statali iraniani che citano i Pasdaran. In precedenza, i media statali iraniani avevano riferito di un’esplosione udita nella parte orientale della provincia di Teheran, con residenti di Pakdasht e Qiyamdasht che avevano segnalato l’esplosione. L’Europa sta valutando proposte che potrebbero consentire l’applicazione di pedaggi per la navigazione nello Stretto di b, a condizione che tali pedaggi non siano obbligatori e abbiano il sostegno dell’agenzia delle Nazioni Unite che regola il trasporto marittimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia: “Mille missili pronti a colpire l’Iran se sarò ucciso”. Il ministro Araghchi arrivato in Oman per i colloqui

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