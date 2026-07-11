Trump minaccia l’Iran | Mille missili sono già puntati su Teheran

Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. “Mille missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica islamica dell’Iran, e migliaia di altri seguiranno immediatamente, qualora il governo iraniano agisse in base alla sua minaccia, pronunciata in molti angoli del globo, di assassinare, o tentare di assassinare, l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, in questo caso, me!”, ha tuonato Donald Trump su Truth. “Gli ordini sono già stati impartiti e l’esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un periodo di un anno, prorogabile, di decimare e distruggere completamente tutte le aree dell’Iran”, ha aggiunto. Il post è arrivato dopo che, durante i funerali di Ali Khamenei, sono comparsi striscioni che inneggiavano all’uccisione di Trump. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

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