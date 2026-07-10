Gli Usa avvertono l’Iran | Senza polvere nucleare non c’è accordo Trump | Se mi uccidono ho lasciato istruzioni – La diretta

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che senza sviluppo di materiale nucleare l’Iran non potrà ottenere un accordo. Nel Golfo, negli ultimi due giorni, si sono intensificati gli scontri tra le forze iraniane e statunitensi, causando la paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz. In un messaggio pubblico, un ex presidente ha affermato di aver lasciato istruzioni in caso di morte.

Gli ultimi due giorni di scontri incrociati tra Iran e Stati Uniti sono ripresi nel Golfo, portando alla paralisi il traffico navale nello stretto di Hormuz. Sempre più a rischio i negoziati di pace tra Usa e Iran, ma secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario americano i colloqui tecnici sul dossier nucleare proseguono comunque. «Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono, l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare», ha detto la fonte, precisando che il memorandum d’intesa resta «basato sui risultati» e che le azioni di Teheran «rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, lUe colpisce i Pasdaran

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