Guerra Iran-USA Trump | Pronti a cambiare strada se non arriverà accordo voglio risposta da Teheran stanotte
L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere pronto a modificare la sua strategia nei confronti dell'Iran se non si dovesse giungere a un accordo con le autorità di Teheran. Ha aggiunto di attendere una risposta da parte dell'Iran entro questa notte, sottolineando la sua disponibilità a cambiare approccio nel caso in cui i negoziati non proseguano come previsto. La situazione tra i due paesi resta tesa, con continui segnali di pressione e discussioni in corso.
Trump torna a minacciare un cambio di strategia nei confronti dell’Iran se i negoziati non porteranno presto a un accordo. Intanto gli Stati Uniti hanno modificato la bozza della risoluzione Onu sullo Stretto di Hormuz, mentre Teheran accusa: "Trump come Dr Stranamore. Cerca pace ma ama bomba".🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»
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