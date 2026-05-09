Guerra Iran-USA Trump | Pronti a cambiare strada se non arriverà accordo voglio risposta da Teheran stanotte

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere pronto a modificare la sua strategia nei confronti dell'Iran se non si dovesse giungere a un accordo con le autorità di Teheran. Ha aggiunto di attendere una risposta da parte dell'Iran entro questa notte, sottolineando la sua disponibilità a cambiare approccio nel caso in cui i negoziati non proseguano come previsto. La situazione tra i due paesi resta tesa, con continui segnali di pressione e discussioni in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui