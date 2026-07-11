Durante il Vertice Nato di Ankara, Donald Trump e Giorgia Meloni sono arrivati con un rapporto freddo, segnato da settimane di tensioni. La presenza di entrambi nello stesso luogo ha evidenziato il deteriorarsi dei loro rapporti. Un retroscena emerso da un incontro tra il ministro della Difesa e altri partecipanti suggerisce che chi era presente alla cena sa bene cosa sia successo. La distanza tra i due leader si è fatta evidente durante i lavori ufficiali.

L’idillio tra Donald Trump e Giorgia Meloni sembra ormai conclusosi e al Vertice Nato di Ankara i due leader sono arrivati dopo settimane particolarmente tese. A seguito di reciproci attacchi via social, si è detto che i due Capi di Stato abbiano mantenuto rapporti gelidi in Turchia, ma il ministro Guido Crosetto, anch’egli presente ad Ankara, smentisce: “Ci sono state conversazioni normali”. Il retroscena di Crosetto Intervistato dal Corriere della Sera di ritorno dalla Turchia, il ministro della Difesa Guido Crosetto smentisce le voci di una tensione sempre più forte tra Italia e Stati Uniti. Di Donald Trump e Giorgia Meloni dice: “Chi era presente sa bene che erano seduti allo stesso tavolo e che, per tutta la cena, ci sono state conversazioni normali”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Trump contro Meloni e il retroscena di Crosetto sulla cena al Vertice Nato, "Chi era presente lo sa bene"

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