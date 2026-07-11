Crosetto | Il regime iraniano non rispetta i patti ma una parte vuole la fine della guerra Gelo Meloni-Trump? Al vertice Nato conversazioni normali

Da open.online 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Iran non rispetta gli accordi internazionali e che alcune parti cercano la fine del conflitto. Al vertice NATO, ha riferito di conversazioni normali tra i leader, senza segnalare tensioni o incontri particolari tra i rappresentanti di Italia e Stati Uniti. Dal vertice di Ankara, Crosetto ha anche sottolineato le preoccupazioni per il deterioramento dei rapporti tra potenze mondiali e la minaccia rappresentata dalla Russia per l'Europa.

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Tornato dal vertice di Ankara, il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista rilasciata a Monica Guerzoni per il Corriere della Sera, affronta i temi della sicurezza nazionale e internazionale, il progressivo deterioramento dei rapporti tra le grandi potenze e la minaccia che la Russia di Vladimir Putin rappresenta per l’Europa. Si parte dall’Iran. O meglio, dal fallimento della tregua tra Stati Uniti e Teheran descritto da Crosetto come l’ennesima dimostrazione dell’inaffidabilità del regime. «È una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Hormuz bloccato dalla inaccettabile e folle strategia iraniana. Il regime prima prende impegni e poi li disattende, bombardando le navi», afferma. 🔗 Leggi su Open.online

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