Giorgia Meloni si trova ad Ankara, dove partecipa alla cena dei leader Nato organizzata dal presidente turco. L’evento si svolge al complesso di Bestepe, alla vigilia dell’inizio ufficiale del vertice. Alla tavola sono presenti anche il presidente degli Stati Uniti e il presidente turco. La presidente del Consiglio è arrivata sul luogo poco prima dell’inizio della cena.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale di Bestepe, ad Ankara, per partecipare alla cena offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai capi di Stato e di governo della Nato, alla vigilia dell’avvio ufficiale dei lavori del vertice. Secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, la premier italiana è giunta per ultima e, a differenza degli altri leader, non è stata accolta personalmente da Erdogan. Il presidente turco, infatti, dopo l’arrivo del presidente americano Donald Trump, avvenuto pochi minuti prima, è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si svolge la cena. Meloni siede allo stesso tavolo con Erdogan e Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornale.it - Vertice di Ankara, Meloni al tavolo con Trump ed Erdogan per la cena dei leader Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VERTICE NATO AD ANKARA: DAI TEMI SUL TAVOLO ALL'INCONTRO TRUMP-MELONI

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato di Ankara: Rutte lancia il maxi piano per la difesa, Trump incontra Zelensky ed ErdoganAl vertice Nato di Ankara si discute di un piano di difesa ampliato, con investimenti miliardari nell’industria militare e supporto all’Ucraina.

Meloni ad Ankara, il vertice Nato più delicato: tra Trump, Erdogan e il nuovo fronte con MoscaLa presidente del Consiglio italiana si trova ad Ankara per partecipare a un vertice Nato, considerato tra i più complessi dall’inizio della Guerra...

Temi più discussi: La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Vertice Nato, non solo fondi difesa: l’Italia gioca anche la partita del fianco Sud; Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Al vertice di Ankara nasce la Nato europea, nuovo attacco di Trump a Meloni.

Vertice Nato ad Ankara, Trump: Meloni mi piace ma non c'è stata per noi. Anche Germania, Francia e Gb ci hanno voltato le spalle - La diretta x.com

Meloni in ritardo alla cena dei leader Nato ad Ankara, arriva fuori tempo e buca la ripresa tv dell'accoglienza. Poi siede al tavolo con...Qualche minuto di ritardo e nessuna passerella davanti alle telecamere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al ... msn.com

Vertice Nato ad Ankara, Trump parla di Giorgia Meloni: Lei non c'è stata per noiDonald Trump al vertice Nato: il gelo con Giorgia Meloni, le accuse all’Europa e la partita geopolitica degli Usa. notizie.it

Trump riaccende la polemica con il Primo Ministro italiano suggerendo che sia una stalker reddit