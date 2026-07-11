L'amministrazione ha notificato mandati di comparizione a giornalisti del New York Times coinvolti in un'indagine. La richiesta riguarda presunti documenti o comunicazioni legate a un'inchiesta sul trasferimento di informazioni riservate. La notifica è avvenuta recentemente, e i giornalisti sono chiamati a comparire nelle prossime settimane. La disputa tra Trump e i media si sposta così nelle aule di giustizia, con accuse di accesso illecito a dati protetti.

L'ennesimo scontro tra Donald Trump e i grandi media americani si sposta ora nelle aule di giustizia. L'amministrazione statunitense ha infatti notificato mandati di comparizione a diversi giornalisti del New York Times, chiamandoli a testimoniare davanti a un gran giurì federale nell'ambito di un'indagine sulle informazioni riservate pubblicate dal quotidiano riguardo al nuovo Air Force One, il Boeing 747-8 ricevuto in dono dal Qatar e diventato operativo soltanto pochi giorni fa. La vicenda rappresenta uno dei casi più delicati del secondo mandato di Trump nel rapporto con la stampa, perché coinvolge direttamente reporter specializzati in sicurezza nazionale e riapre il dibattito sul confine tra tutela del segreto di Stato e diritto dei cittadini a essere informati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nuovo scontro Trump-stampa sull'Air Force One: notificati mandati di comparizione a giornalisti dell'NYT

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Lo scontro tra Trump e Meloni apre una vera e propria crisi diplomatica

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