Una coppia di ventenni è stata denunciata per aver ideato truffe telefoniche rivolte agli anziani. Gli investigatori hanno scoperto che i due si incontravano in un appartamento allestito in stile 007, dove pianificavano le strategie per ingannare le vittime. Durante le indagini, sono stati trovati vari copioni e strumenti usati per le truffe. La coppia ha messo in atto diverse modalità, ma la base operativa rimaneva sempre la stessa.

Milano, 11 luglio 2026 – Copioni sempre diversi, seppure alcuni ricorrenti. Unica, però, la base operativa. Gli agenti della polizia di Stato di Milano e i colleghi della polizia locale, uniti nel pool anti truffe formato presso la Procura, hanno denunciato una donna di 26 anni e un uomo di 28 anni, conviventi, sospettati di aver ideato e portato a termine una serie di truffe ad anziani, prevalentemente fra Roma e Milano. I due risiedono a Napoli. Ad aiutarli sarebbero stati molti collaboratori, in corso di identificazione. L’inchiesta. Gli investigatori, con il supporto dei poliziotti del commissariato Vicaria Mercato e del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Napoli, hanno eseguito u na perquisizione nell'abitazione della coppia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffe telefoniche agli anziani ideate nell’appartamento allestito in stile 007: denunciata coppia di ventenni

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