Truffe ad anziani | smantellata centrale telefonica a Napoli denunciata una coppia di giovani

Da 2anews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, un appartamento è stato sequestrato perché usato come centrale telefonica fonoassorbente destinata a truffare anziani. Due giovani sono stati denunciati per aver gestito questa struttura, che intercettava le chiamate dei pensionati e le utilizzava per ingannare le vittime. La polizia ha scoperto la centrale durante un’indagine sulle truffe agli anziani.

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Truffe ad anziani: scoperto a Napoli un appartamento fonoassorbente usato come centralina telefonica per raggirare i pensionati. Denunciati due giovani. Un’articolata attività di indagine focalizzata sul contrasto ai raggiri ai danni delle fasce più deboli della popolazione ha portato alla luce una vera e propria base operativa nel cuore della Campania. A Napoli, una ragazza di 26 anni e un giovane di 28 anni, conviventi, sono stati denunciati a piede libero dalle autorità giudiziarie con l’accusa di aver coordinato una serie sistematica di truffe ad anziani, portate a termine principalmente nelle aree metropolitane di Roma e della stessa città partenopea. 🔗 Leggi su 2anews.it

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