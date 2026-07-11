La polizia ha scoperto a Napoli una struttura usata da una coppia per truffare anziani, con una stanza insonorizzata per le telefonate e una regia per coordinare gli attori coinvolti. La coppia è stata denunciata per aver commesso 33 raggiri, principalmente nelle città di Milano e Roma. Il pool antitruffe ha smantellato questa vera e propria centrale dedicata alle truffe ai soggetti più vulnerabili.

Avevano creato una vera e propria «centrale» per truffare anziani e persone fragili, in particolare residenti nelle città di Milano e Roma. Ora i malviventi sono stati smascherati. Al termine di un'articolata attività investigativa, infatti, il pool Antitruffe della Procura di Milano - composto da agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale di Milano - ha eseguito, con il supporto dei poliziotti del Commissariato Vicaria Mercato e del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Napoli, una perquisizione nella casa napoletana di una coppia di italiani (una donna di 26 anni e un uomo di 28 anni) ritenuta punto di riferimento di un'organizzazione criminale dedita a truffe, furti in abitazione e rapine ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Milano.corriere.it - Pool Antitruffe milanese smantella a Napoli la «centrale delle truffe agli anziani»: trovata stanza insonorizzata per le telefonate e regia per gli «attori». Coppia denunciata per 33 raggiri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Napoli la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno: 10 arrestiA Napoli, i carabinieri stanno eseguendo un’operazione contro una rete di truffe agli anziani.

Truffe agli anziani, solo a Milano sventati 159 raggiri: “Malviventi evoluti, cambiano le tecniche”A Milano, sono stati sventati 159 tentativi di truffa agli anziani, con i malviventi che utilizzano tecniche sempre più sofisticate.