Truffe bancarie dai falsi QR code ai bonifici istantanei | le più diffuse e come riconoscerle
Le truffe bancarie si sono evolute, passando da email di phishing a tecniche più avanzate come l’uso di falsi QR code e bonifici istantanei fraudolenti. Queste truffe coinvolgono spesso la creazione di codici QR contraffatti o richieste di trasferimenti rapidi che sembrano legittimi. I criminali cercano di ingannare gli utenti inducendoli a scansionare codici fasulli o autorizzare pagamenti senza rendersene conto. È importante riconoscere segnali di allarme e verificare sempre le richieste di operazioni bancarie.
Le truffe bancarie stanno cambiando volto. Se fino a qualche anno fa il pericolo principale era rappresentato dalle classiche email di phishing, oggi i criminali informatici sfruttano tecniche sempre più sofisticate. A rendere il fenomeno ancora più preoccupante è l’ampia diffusione dei bonifici istantanei, che consentono di trasferire denaro in pochi secondi ma riducono drasticamente i tempi utili per bloccare un’operazione fraudolenta. A fotografare questa evoluzione è il nuovo rapporto sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie pubblicato dalla Banca d’Italia. Nel corso del 2025 sono arrivate circa 750 segnalazioni di presunte truffe bancarie, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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