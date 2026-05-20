Truffe bancarie un incontro per salvare il conto corrente | come difendere le piccole imprese dai raggiri
Un evento è stato organizzato per aiutare le piccole imprese a difendersi dalle truffe bancarie. Durante l'incontro verranno illustrate le tecniche impiegate dai truffatori per svuotare i conti correnti e saranno presentati strumenti e strategie utili a prevenire questi raggiri. L’obiettivo è fornire alle microimprese le informazioni necessarie per riconoscere i tentativi di frode e ridurre i rischi di perdere i fondi. La partecipazione è rivolta a rappresentanti di piccole aziende interessati a proteggere i propri conti bancari.
Un incontro dedicato alle microimprese per conoscere gli strumenti utilizzati dai malfattori, per evitare di vedersi svuotato il conto corrente. Si terrà il 25 maggio alle 17.45 nella sede di Confartigianato di Forlì “il valore della consapevolezza” un approfondimento sul credito, mirato alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
SVENTATA TRUFFA BANCARIA: I CARABINIERI BLOCCANO IL CONTO CORRENTE E 'SALVANO' 8 MIL... | 04/04/2026
Sullo stesso argomento
Truffe agli anziani, come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a FiumicinoFiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico...
Risparmi e operazioni bancarie: quali importi sul tuo conto corrente attirano l'attenzione del FiscoAttraverso l’incrocio automatizzato dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti con operatori finanziari, parte fondamentale dell’Anagrafe...
IO NON CI CASCO, OCCHI APERTI a Villa Santa Maria una comunità unita contro le truffe VILLA SANTA MARIA (CH), 18 maggio – Una sala attenta ha accolto l’incontro Io non ci casco presso il Teatro Comunale, un momento di confronto e riflessione dedic facebook
Una telefonata da un presunto operatore bancario, sul display il numero dell’istituto, sul conto un buco di 20mila euro. È la truffa subita da un risparmiatore, che grazie a #Codici ha ottenuto il rimborso totale. Il caso a @fuoritgtg3. t.ly/RXDam #truffe x.com
Come difendersi dalle truffe. Gli schemi e tutti i segreti per non cadere in trappolaÈ in programma oggi alle 17.30, all’auditorium Fallaci di Castelferretti, il secondo appuntamento con Difendiamoci dalle truffe. Un incontro ... ilrestodelcarlino.it
La truffa si camuffa: in Circoscrizione 1 un incontro per imparare a difendersi dai raggiriUn incontro pubblico per imparare a difendersi dalle truffe sempre più diffuse, soprattutto ai danni delle persone più fragili. Giovedì 21 maggio alle ore 15.30, in via Giolitti 21, si terrà ... torinoggi.it