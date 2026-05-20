Truffe bancarie un incontro per salvare il conto corrente | come difendere le piccole imprese dai raggiri

Un evento è stato organizzato per aiutare le piccole imprese a difendersi dalle truffe bancarie. Durante l'incontro verranno illustrate le tecniche impiegate dai truffatori per svuotare i conti correnti e saranno presentati strumenti e strategie utili a prevenire questi raggiri. L’obiettivo è fornire alle microimprese le informazioni necessarie per riconoscere i tentativi di frode e ridurre i rischi di perdere i fondi. La partecipazione è rivolta a rappresentanti di piccole aziende interessati a proteggere i propri conti bancari.

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