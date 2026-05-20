Truffe bancarie un incontro per salvare il conto corrente | come difendere le piccole imprese dai raggiri

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento è stato organizzato per aiutare le piccole imprese a difendersi dalle truffe bancarie. Durante l'incontro verranno illustrate le tecniche impiegate dai truffatori per svuotare i conti correnti e saranno presentati strumenti e strategie utili a prevenire questi raggiri. L’obiettivo è fornire alle microimprese le informazioni necessarie per riconoscere i tentativi di frode e ridurre i rischi di perdere i fondi. La partecipazione è rivolta a rappresentanti di piccole aziende interessati a proteggere i propri conti bancari.

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Un incontro dedicato alle microimprese per conoscere gli strumenti utilizzati dai malfattori, per evitare di vedersi svuotato il conto corrente. Si terrà il 25 maggio alle 17.45 nella sede di Confartigianato di Forlì “il valore della consapevolezza” un approfondimento sul credito, mirato alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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