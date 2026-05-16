Riccione | truffa digitale sui parcometri con falsi QR code

A Riccione è stata scoperta una truffa digitale che coinvolge i parcometri della città. I malintenzionati hanno utilizzato falsi codici QR per ingannare gli utenti e ottenere dati bancari. Le autorità stanno indagando per capire come i dispositivi siano stati compromessi e quali informazioni siano state potenzialmente sottratte. La polizia invita i cittadini a prestare attenzione ai codici QR ufficiali e a verificare sempre la provenienza prima di effettuare pagamenti.

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? Domande chiave Come distinguere il codice QR ufficiale da quello dei truffatori?. Quali dati bancari rischiano di finire nelle mani dei criminali?. Perché il pagamento effettuato tramite il falso codice non evita la multa?. Quali sono le uniche applicazioni sicure autorizzate dal Comune?.? In Breve Truffa simile già registrata in passato nel comune di Pesaro.. Rischio sanzioni amministrative per mancato pagamento nei sistemi ufficiali.. App autorizzate a Riccione sono Easypark, MooneyGo, Telepass e Parking my car.. Falsi adesivi applicati sui parcometri lungo viale d'Annunzio.. Gli agenti della Polizia municipale di Riccione hanno scoperto dei falsi codici QR applicati sui parcometri lungo viale d’Annunzio, sventando un tentativo di furto digitale ai danni degli automobilisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione: truffa digitale sui parcometri con falsi QR code ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qr-code fasulli sui parcometri: "Non inquadrateli, è una truffa"Pensi di pagare la sosta ed invece ti rubano i soldi, i dati digitali, e rischi perfino di vedere sul parabrezza il verbale per la sosta non pagata. L’ultima truffa, finti Qr code sui parcometri: trappola per rubare i dati della carta di creditoPesaro, 14 maggio 2026 – Finti Qr code incollati sui parcometri per svuotare carte e conti correnti: la truffa arriva anche sulle strisce blu di... Qr-code fasulli sui parcometri: Non inquadrateli, è una truffaUno dei Qr-code fasulli. sui parcometri di Riccione, apparsi in particolare in viale D’Annunzio. La polizia locale li ha rimossi,. non è escluso che ne spuntino altri ... ilrestodelcarlino.it Qr code truffa sui parcometri di Riccione, scatta l’allerta del ComuneIndividuati adesivi abusivi sui dispositivi di pagamento, soprattutto in viale D’Annunzio: rischio furto di dati bancari e multe per sosta non registrata ... altarimini.it