Truffe agli anziani scoperta a Napoli una centrale telefonica criminale | 10 arresti

A Napoli è stata individuata una centrale telefonica illegale nel centro storico, utilizzata per mettere a segno truffe nei confronti di anziani. La polizia ha arrestato dieci persone coinvolte nel sistema criminale, che si occupava di ingannare le vittime tramite chiamate fraudolente. Sono state inoltre scongiurate numerose truffe grazie alle attività di controllo e repressione condotte dalle forze dell'ordine.

Scoperta nel centro storico di Napoli una centrale telefonica usata per truffe agli anziani: dieci arresti e decine di raggiri bloccati. Una vera e propria “centrale telefonica” delle truffe agli anziani nascosta nel centro storico di Napoli. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un’indagine che ha portato all’arresto di dieci persone, tutte italiane, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione aggravata. Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe messo a segno 116 truffe in diverse regioni italiane tra febbraio 2022 e marzo 2023. Quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, i truffatori erano ancora operativi.🔗 Leggi su 2anews.it

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