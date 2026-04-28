Un minore originario della provincia di Catania è stato sottoposto a misura cautelare del collocamento in comunità per truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ed eseguito dalla Polizia di Stato di Agrigento, dopo indagini che hanno ricostruito le modalità della truffa perpetrata con il metodo del “falso carabiniere”. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Agrigento, truffa a un'anziana col metodo del "falso carabiniere": minorenne finisce in comunità

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