Ho arrestato suo figlio ha nascosto qui la refurtiva | falso carabiniere truffa anziana

Da genovatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 89 anni è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo le ha detto che suo figlio era stato arrestato e che aveva nascosto la refurtiva nella sua abitazione. La vittima ha creduto alle parole e ha collaborato, consegnando oggetti che l’uomo le aveva chiesto di custodire. La truffa si è conclusa senza che la donna si rendesse conto dell’inganno.

Oltre al dolore, anche la beffa della truffa. Una donna di 89 anni è stata raggirata da un falso carabiniere che è riuscito a convincerla che il figlio fosse stato arrestato. Solo l’intervento della polizia di Stato ha permesso di risalire al responsabile, un 37enne originario della provincia di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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