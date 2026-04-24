Ho arrestato suo figlio ha nascosto qui la refurtiva | falso carabiniere truffa anziana

Una donna di 89 anni è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo le ha detto che suo figlio era stato arrestato e che aveva nascosto la refurtiva nella sua abitazione. La vittima ha creduto alle parole e ha collaborato, consegnando oggetti che l’uomo le aveva chiesto di custodire. La truffa si è conclusa senza che la donna si rendesse conto dell’inganno.

Oltre al dolore, anche la beffa della truffa. Una donna di 89 anni è stata raggirata da un falso carabiniere che è riuscito a convincerla che il figlio fosse stato arrestato. Solo l’intervento della polizia di Stato ha permesso di risalire al responsabile, un 37enne originario della provincia di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli. Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Presi i presunti killer di Filippo Ceravolo, 19enne vittima innocente della 'ndrangheta. Il padre: Ora so i loro nomi; Ho paura di mio figlio, non fatelo entrare: madre si barrica in casa ma lui tenta di sfondare la porta, salvata dai carabinieri; Siamo distrutti, non abbiamo insegnato a essere violenti: parlano i padri di Alexandru ed Eduardo, arrestati per l'omicidio di Massa. Arrestato De Megni, suo figlio vinse il GFIl padre di Augusto, rapito nel 1990 quando aveva 10 anni e poi vincitore del Grande Fratello, è coinvolto nella compravendita della casa di cura Ruesch. In manette anche il commercialista Umberto ... affaritaliani.it Fugge in caserma col figlio di 5 anni, arrestato il compagno per maltrattamenti: Le ho dato solo due schiaffiUn 31enne è stato arrestato a Villaricca per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 28 anni si è presentata alla stazione dei carabinieri poco ... blitzquotidiano.it Colombo fu arrestato un giorno che tentò di tornare nella casa di Monza per recuperare le foto dei nipoti, dopo che un vicino lo riconobbe e lo denunciò. Una volta arrestato, la moglie non volendolo lasciar da solo, decise per amore, di consegnarsi e si present facebook Taranto, picchiava e perseguitava la ex: arrestato 30enne. Minacciava anche i parenti della donna per estorcere denaro x.com